T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/4 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, ÜÇPINAR Mahalle/Köy, KABRİSTAN Mevkii, 235 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Üçpınar Mah. 235 Ada 3 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 7.824,20 m2

İmar Durumu : Taşınmazın yaklaşık 50m²'lik kısmı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yol alanında kalmakta olup, İmar Kanunu 18.maddesi uygulaması görmemiştir. Taşınmazın geri kalan kısmı 1/100.000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planına göre Tarım Alanında kalmaktadır. 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 12.493.350,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bir hissede haciz vardır. Borç var ise satış bedelinden ödenerek haciz kaldıralacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:30

21/04/2026

Basın No: ILN02454065