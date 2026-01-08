T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/19 SATIŞ



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, BAĞYOLU Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 178 Ada, 8 Parsel,

Adresi : Bağyolu Mah. Köy İçi Sokak Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 452,51 m2

İmar Durumu :Taşınmazın onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta, ancak köy yerleşim alanı içinde bulunmaktadır. Taşınmazın ilgili Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB'dan alınacak aplikasyon krokisinde kadastral yola cephesi bulunması durumunda; TAKS:0,40, Emsal:0,50, toplam inşaat alanı 250m²'yi geçmeyecek şekilde yapı yapılabilecektir.

Kıymeti : 4.900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bir hissede haciz mevcuttur. (Borç var ise satış bedelinden ödenecektir.) Ayrıca taşınmaz üzerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin alacaklı olduğu ipotek şerhi mevcut olup, alınan 12/12/2025 tarih ve 0188121225000038 sayılı cevabi yazıda, ipotekten dolayı borcun bulunmadığı, Tapu terkin harcının yatırılması halinde ipoteğin fek edileceği belirtilmiştir. Bu nedenle taşınmaz ipotek ile birlikte satılacak ve/fakat alıcının işlemleri yapması şartıyla ipoteği fek edebilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:11

06/01/2026

