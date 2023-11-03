T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/11 VESAYET SATIŞ



TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI



(İHALE FİZİKİ OLARAK DA YAPILACAKTIR)

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :



TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahallesi, 183 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz boş arsa şeklindedir. Üzerinde yapı bulunmamaktadır. Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi içinde yer almaktadır. Düz bir arazi üzerindedir. Geometrik olarak düzgündür. Endüstriyel faaliyetlerin daha çok, konut stokunun daha az olduğu bir noktadadır. Tamamlanmış teknik alt yapısı bulunan, sanayi bölgelerinde arz edilen genel alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanan bir konumdadır. Manisa OSB Müdürlüğüne 5,8 km, Manisa OSB Gümrük Müdürlüğüne 3,3km, Manisa-Menemen yoluna 2,4 km ortalama uzaklıktadır.



Adresi : Muradiye Mah. 183 Ada 1 Parsel Yunusemre / MANİSA



Taşınmazın Toplam Yüzölçümü : 11.066,00 m2 Kısıtlının Hisse Miktarı : 800/2400



İmar Durumu : Taşınmaz Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi içinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Yençok=Serbest, E=0,70 dir.



Kısıtlı Hissesinin Kıymeti : 23.976.333,23 TL KDV Oranı : %0



Kaydındaki Şerhler : Şerh Bulunmamaktadır



1. Satış Günü : 05/12/2023 günü 11:25 - 11:30 arası



Satış Yeri : Manisa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Odası -



Satış şartları : (İhalede; Taşınmazdaki kısıtlı hissesi olan 800/2400 pay satılacaktır)



1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada Vesayet makamınca belirlenen değerin ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Fiziken yapılacak ihale anında vasinin bizzat bulunması şarttır. İhale, Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin ihale tutanağı düzenlendikten sonraki 10 gün içinde satışı onaylaması ile geçerli olacaktır.



2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 10'u oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)



3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2023/11 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/11/2023

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

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Basın No: ILN01923170