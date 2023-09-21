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Resmi İlanlar T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2023-09-21 00:01:00 -

T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2022/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, EMLAKDERE Mahalle/Köy, KÖY CİVARI Mevkii, 0 Ada, 606 Parsel

Adresi : Emlakdere Mah. Köy Civarı Mevkii 606 Parsel Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 4.450,00 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında, 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ise Kırsal Yerleşim Alanında bulunmaktadır.

Kıymeti : 6.067.606,25 TL

KDV Oranı : %74'üne %10, %26'sına %1 KDV

Kaydındaki Şerhler: Şerh Bulunmamaktadır. "3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir." Beyanı mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:15

18/09/2023

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01894189