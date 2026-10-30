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Resmi İlanlar T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/452 Esas
28.10.2026
İ L A N

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Horozköy Mah., 152 ada 33 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "İbrahim Başaran" hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ayiçinde Manisa 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/452 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 28.10.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02582424