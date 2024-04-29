T.C. MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
2024-04-29 00:00:00 -
T.C. MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2023/3160 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara karar uyarınca;
Antalya İli, Manavgat İlçesi, Bozyaka Mah. Cilt No:15, Hane No:50, BSN:133’de nüfusa kayıtlı, Ali ve Elif kızı, 19/09/1978 Manavgat doğumlu, Bayram Ali AVCI'nın GAİPLİĞİNE karar verilmesi talep edilmiş olmakla; bu kişi hakkında BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ BULUNAN KİŞİLERİN TMK 33/2 maddesi uyarınca 6 ay içinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/02/2024
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Basın No: ILN02023904