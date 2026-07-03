T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2021/225 Esas

KARAR NO : 2025/923 Karar

Hırsızlık ve Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10.12.2025 tarihli ilamı ile sanık Şeyhmus DENİZ mahkumiyet kararı verildiği, gerekçeli kararın tebliği için sanık (Hakkı ve Şükran oğlu, 17/02/1992 Doğumlu) Şeyhmus DENİZ'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren İki hafta içerisinde zabıt katibine sözlü beyan üzerine düzenlenecek tutanak veya Mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29.06.2026

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Basın No: ILN02502293