T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/887 Esas

KARAR NO : 2026/6 Karar

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/01/2026 tarihli ilamı ile sanık Muhammed ELAHMED hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın tebliği için sanık (Abdulfettah ve Fevziye oğlu, 30/01/1991 doğumlu) Muhammed ELAHMED'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren İki hafta içerisinde zabıt katibine sözlü beyan üzerine düzenlenecek tutanak veya Mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 06/05/2026

