T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/41Esas

Davacı, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri bilertilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca ;

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 23/08/2023 tarih ve 4103910 sayılı Bakanlık Makamı Oluru uyarınca 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idarece kamulaştırma çalışmalarına başlanıldığı ve davacı idarenin 31/10/2023 tarih ve 4370283 sayılı yazısı ile Manavgat Tapu Müdürlüğünden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesi uyarınca Kamulaştırma Şerhini istenerek tapu siciline şerh edilmesi sağladığı, Antalya Valiliği İl İdare Kurulu'nun 15/11/2023 tarih ve 2023/7 Sayılı kamu yararı kararı ile Kamu Yararı Kararı verilmesi uygun bulunan taşınmazın Antalya Valilik Makamının 04/12/2023 tarih ve 4489274 sayılı oluru kapsamında kalan taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilen sahada kaldığı belirtilmiş,2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

A) 2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

B) Açılacak davalarda husumetin KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'na

C) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

D) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı,

E) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 28/02/2024

DOSYA DAVALI İLÇE KÖY/MAH ADA PARSEL NİTELİK 2024/41 Ramazan Özen Manavgat Side (Selimiye) 815 12 Arsa 2024/42 Hüseyin Güzel, Hasan Güzel, Rabia Güzel,

Zeliha Güzel, Deniz Güzel Manavgat Side

(Selimiye) 815 10 Arsa

#ilangovtr

Basın No: ILN02004325