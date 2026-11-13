T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2026/157 Esas

DAVALILAR : 1- ALEYNA İŞBİLİR

2- RABİA GÜLSÜM ÜNAL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığındandava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin özeti; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında Manavgat ilçesi Dikmen Mahallesi 121 ada 84 parsel sayılı taşınmaz için açılan bu davada; 23.12.2025 tarihinde mahkemece belirlenen 505.994,58-TL'lik acele el koyma bedelinin idarenin kıymet takdir raporuna göre taşınmazın gerçek değerinin çok üzerinde olduğu ileri sürülerek, Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca taşınmazın hakiki bedelinin mahkemece yeniden tespit edilmesi, eski bedelden fazla ödenen bir miktar çıkarsa bunun faiziyle birlikte davalılardan geri alınması ve taşınmazın tüm şerhlerden arındırılarak idare adına tescili talep edilmektedir

Mahkememizin 20/02/2026 tarihli tensip Zaptı gereğince;

1-Dava dilekçesinin HMK'nun 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıdığının tespitine,

2-Davanın Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası olarak görülmesine,

3-Davanın Basit Yargılama usulüne tabi olduğuna,

4-Usul ve yasaya uygun olarak düzenlenmiş vekaletname uyarınca Muğla barosu avukatlarından Av. Abdulkadir Güvenç'in davacı vekili olarak davaya kabulüne,

5-Dava dilekçesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değiştirilen10.maddesine göre düzenlenen bildirimin HMK'nun 122. ve 127. maddeleri ile Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde ilk itirazları ile birlikte esas hakkındaki cevaplarını varsa karşı delillerini bildirmesi hususunun tebliğ zarfında gösterilmek suretiyle ihtarına,

6-Davalı tarafça sunulacak cevap dilekçesininde HMK'nun 129/1 maddesinin a, b, c, ç, ğ bentlerinin eksik olması halinde HMK'nun 130. maddesi uyarınca davalıya bu eksikliğin giderilmesi için bir haftalık kesin süre verilmesine, eksikliğin bu süre zarfında da giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının ihtarına,

7-HMK'nın 317/2. maddesine göre, dava dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalının 2 hafta süre içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK'nun 318. Maddesi gereğince dayandıkları delilleri bildirmeleri, kendilerinde bulunan delilleri cevap dilekçesine eklemeleri, bulunmayan delillerin getirtilebilmesi amacı ile gereken açıklamayı yapmaları aksi halde HMK'nun 318. maddesi uyarınca delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının tebliğ zarfı ile ihtarına, cevap dilekçesinde dayanılan ve celbi gereken davalı delillerinin ilgili yerlerden istenilmesi hususunda müzekkere yazılmasına, masrafların HMK'nın 324 madde gereğince davalı tarafça karşılanacak delil avansından karşılanmasına,

8-Davacı İdareden;

a) Her türlü ekleri ile Kamulaştırma evraklarının (Kamu yararı kararı, Kamu yararı kararını onay tarihini gösterir onay belgesi, Kamulaştırma, Plan, Proje veya Krokisinin, Kıymet takdiri komisyonu kıymet takdiri ile ilgili tutanak gibi belgelerin) tasdikli örneklerinin istenilmesine,

b) 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 1.maddesinde belirtilen davacı idarece yapılmış araştırmalar ile ilgili tüm evrak ve belgelerin tasdikli örneklerinin istenilmesine,

c) 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8.maddesinde belirtilen davacı idarece oluşturulmuş olan kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonunu ayrı ayrı yaptığı işlerle ilgili düzenledikleri tüm tutanaklar ile evrak ve belgelerinin ve davacı idarece davalı tarafa çıkartılan resmi taahhütlü yazının ve yazının davalı tarafa tebliğine ilişkin tebliğ belgesinin tasdikli örneklerinin istenilmesine,

d) 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8.maddesinde öngörülen anlaşma sağlanmış ise davacı idarece tapuda ferağ vermesi hususunda davalı tarafa yazılan yazı ile bu yazının davalı tarafa tebliğine ilişkin tebliğ belgesi örneklerinin istenilmesine,

e) Davalı tarafça davacı idare lehine tapuda ferağ verilip verilmediğinin sorulmasına,

f) Dava konusu taşınmaza davacı idare tarafından el konulup konulmadığının, el konulmuş ise hangi tarihte el konulduğunun sorulmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

9-Manavgat Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılarak;

a- Dava konusu taşınmazın tapu kaydının tüm tedavülleri ile birlikte gönderilmesinin istenilmesine,

b- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa ile değişik Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca davetiye veya ilanen tebliğden sonra taşınmaz mala başkasına devir ve ferağ veya temlikinin yasak olduğu hususunda tapuya şerh konulmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

10- Manavgat Kadastro Müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın komşularını gösterir koordinatlı krokisi ile kadastro paftasının gönderilmesinin istenilmesine,

11- Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince; Dava konusu taşınmazın Kamulaştırılması ile ilgili Kamulaştırma belgelerinin özetinin Yerel ve Türkiye'de yayınlanmakta olan Ulusal Gazetelerin birinde ilanına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

12-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Manavgat Belediye Başkanlığına ayrı ayrımüzekkere yazılarak;

*Dava konusu taşınmazın, Belediye 1/1000 lik imar uygulama planı içerisinde yer alıp almadığı, imar planı içinde değil ise Belediye mücavir alan içerisinde yer alıp almadığı,

*Dava konusu taşınmazın etrafının meskun mahal olup olmadığı, meskun mahal ise resmi kurumlara, ana yola ve belediye hizmetlerine yakınlığı,

*Dava konusu taşınmazın su, kanalizasyon, yol, elektrik, telefon ve çöp gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,

*Dava konusu taşınmazın imar parseli olup olmadığı konusunda sırasıyla ve ayrıntılı bilgi verilmesinin istenmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

13-Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğüne müzekkere yazılarak;

*Dava konusu taşınmazın olduğu bölgede münavebeye esas alınan mutat ürünlerin neler olduğunun sorulmasına ve bu ürünlerin ortalama asgari ve azami olarak dekara verim miktarlarını, bu ürünlerin dekara üretim giderlerini ve bu ürünlerin satış fiyatlarını gösterir veri cetvellerinin istenilmesine,

*Dava konusu taşınmazda yetişebilecek ürünlerin açık ve net bir şekilde belirtilmesinin istenilmesine,

*Dava konusu taşınmazda yaygın tarım ürünlerinin kalem kalem belirtilmesinin istenilmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

14-DSİ'ye müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın devlet eliyle sulanan taşınmazlardan olup olmadığının araştırılarak mahkememize bilgi verilmesinin istenilmesine,

15-Asat'a müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı hususlarının mahkememizegönderilmesinin istenilmesine,

16-Tedaş'a müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın elektrik hizmeti alıp almadığı hususlarının araştırılarak mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

17-Mahkememize ait ilgili D. İş sayılı dosya aslının işbu dosya arasına alınmasına,

18-Taraflarca bildirilen delillerin ilgili yerlerden celbi için müzekkereler yazılmasına, masrafın davalı için delil avansından, davacı için ise gider avansından karşılanmasına,

19-Ön inceleme duruşmasının HMK' nın 138. maddesi uyarınca duruşmalı yapılmasına,

20-Gerekli ilanların yapılmasına,

211- 6100 sayılı HMK 139. maddesi uyarınca;

“Taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği”

HMK6100 sayılı HMK 147. maddesi uyarınca;

“Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan tarafların mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği, tahkikata geçilebilceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri” meşruatını taşır davetiye çıkarılmasına,

Mahkememizin 22/10/2026 tarihli duruşmasında;

1-) Davacı vekilinin mazeretinin kabulü ile yeni duruşma gün ve saatinin UYAP sistemi üzerinden öğrenilmesine,

2-) İlan işlemlerinin tamamlanmasına,

İlanen tebliğin süresi göz önüne alınarak duruşmanın 07/01/2027 günü saat 10:15'a bırakılmasına karar verildi.

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Basın No: ILN02593943