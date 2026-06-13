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Resmi İlanlar T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/295 Esas

Davacı , İBRAHİM AKBAŞ ile Davalılar , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

 

Dava konusu Antalya İli, Manavgat ilçesi, Demirciler Mah. Doğusu Tapulama harici, Batısı yol ve devamında 134 ada 3 (eski 197) parsel, Kuzeyi tapulama harici alan, Güneyi tapulama harici alan ve Doğusu tapulama harici alan, Batısı tapulama harici alan, Kuzeyi 134 ada 1 (eski 198) parsel, Güneyi Karaöz mahallesi 140 ada 1 (eski 608 ) parsel ile çeviri taşınmazların mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden; Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02484724