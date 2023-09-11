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Resmi İlanlar T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-09-11 00:00:00 -

T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/325 Esas
KARAR NO : 2023/509

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/07/2023 tarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan 29/11/1992 ALMANYA doğumlu, Almanya nüfusuna kayıtlı BİLAL AYARİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren, 7 günlük süre içinde mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 07.09.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01889072