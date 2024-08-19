T.C. MALKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
2024-08-19 00:00:00 -
T.C. MALKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
İLAN
ESAS SAYISI : 2022/69 Ort. Gid. Satış:
HİSSEDAR CAN GÖKHAN GÖZEBE - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
HİSSEDAR CAN GÖKHAN GÖZEBE'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş iş bu bilirkişi raporu ilanının tebliğ mahiyetinde olduğu ihtar olunur. 05/08/2024
- Taşınmaz: Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 169 ada 11 parsel- 529.195,00.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 153 ada 42 parsel- 672.216,96.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 151 ada 49 parsel- 477.945,45.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 158 ada 90 parsel- 450.054,47.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 119 ada 102 parsel-329.441,39.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 124 ada 44 parsel- 387.917,74.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 128 ada 4 parsel- 214.810,89.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 119 ada 335 parsel- 393.386,09.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 119 ada 174 parsel- 476.752,01.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 130 ada 36 parsel- 54.919,18.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 133 ada 6 parsel- 266.554,00.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 133 ada 7 parsel- 259.687,00.-TL
- Taşınmaz:Tekirdağ ili Malkara ilçesi Yaylagöne Mah. 119 ada 450 parsel- 15.768,53.-TL
#ilangovtr
Basın No: ILN02078205