T.C. MALKARA İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2025/368 TLMT.



TAŞINIRIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/368 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 5.330.000,00 1 Taşıt 59AIB494 Plakalı , 2023 Model , VT44 Tipli , WSXFS20200LD10527 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Yeşil Renkli Traktör

Deutz-Fahr Marka Ticari Adı 6165 Agrotron TTV, 2023 model, 2 koltuklu, 6057 silindir hacmi, 125,7 kw motor gücüne sahip kabinli traktördür. Traktör yeşil renkte, çift çekerdir. Önünde 1000 kilogramlık 1 adet ön ağırlık demiri takılı olduğu, traktörün ön ağırlığa traktör içinden ve dışından hareket verilebilir özellikte olduğu, traktör önünde ön kol sistemi, ön çeki sistemi, ön kolları kilitleme sistemi vs. mevcut olduğu tespit edilmiştir. Traktör, keşif mahallinde çalıştırılmış ve çalışmasında bir problem olmadığı tespit edilmiştir. Traktörün çalışır durumda olduğu, ilk çalışmasında ve sonrasında çalışmasında bir sorun olmadığı, hidrolik kaldırma indirme grubunun çalıştığı, traktörün altında herhangi bir sıvı kaçağının olmadığı tespit edilmiştir. Lastikleri kullanılabilir durumda, genel olarak yeni, ön lastiklerde kesik ve yıpranmanın arka lastiklere göre daha fazla olduğu, sol ön lastiğinin sağ ön lastiğe göre daha eski olduğu, genel olarak ön ve arka lastiklerin dişlerinin var olduğu, normal üstünde yeni durumda oldukları tespit edilmiştir. Kabin içi malzemelerin çok yeni olduğu, oturulan koltuğun üst tarafında takmaya bağlı kesik olduğu, silecek düğmelerinin olduğu, kabinde 2 adet koltuk olduğu, ısıtma-soğutma dolabının olduğu, malzeme koyma dolaplarının olduğu, klimalı olduğu ve sorunsuz çalıştığı, müzik sisteminin çalıştığı tespit edilmiştir. Genel olarak taşıtın çalışma sistemlerinde problem olmadığı, malzemelerin yaş ve zamana basğlı olarak yeni olduğu, çift çeker olduğu, lastiklerin kullanılabilir ve yeni durumda olduğu, çalışır durumda olduğu, arka hidrolik grubunun mevcut, tam ve çalışır durumda olduğu, motor, hidrolik, şanzıman ve aktarma organları gruplarından herhangi bir sıvı sızıntısı olmadığı, traktörün genel olarak emsallerinden bakımlı olduğu ve daha yeni göründüğü tespit edilmiştir. Malkara İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/62 Esas sayılı dosyasından verilen karar ile keşif tarihi itibariyle araca 5.330.000-TL kıymet takdir edilmiştir. Araç borçlu adına tam hisseli olup tam hissesi satışa çıkartılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:09

17/03/2026

(İİK m.114/4)

#ilangovtr

Basın No: ILN02429497