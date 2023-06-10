T.C. MALAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-06-10 00:00:00 -
T.C. MALAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO: 1985/403 07/06/2023
İLAN METNİ
İLAN METNİ
DAVALI: FETHAN TAŞKALE (Halil ve Dilber kızı, 01/01/1965 doğumlu),
Karar düzeltme yolu ile incelenmesi Ekrem TAŞKALE tarafından süresinde istenilmiş olduğu, dosya içeriğine mahkeme kararında belirtilip, yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 440 maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE karar verilmiş olup, aynı kanunun 442. Maddesi uyarınca 274.73 TL para ceza ile bakiye red karar düzeltme harcının karar düzeltme isteğinden bulunmasına karar verildiği görülmüştür. 07/06/2023
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Basın No: ILN01843854