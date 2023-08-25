T.C. MALAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/93 esas



21/02/2023

İLAN METNİ



Davalı Yusuf Aytaç, Abdulkuddus ve Hamide oğlu, 03/04/1971 Malazgirt doğumlu,



HÜKÜM:



1-Davanın usulden REDDİNE,



2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesine göre alınması gereken 80,70-TL harçtan davacı tarafından dava açılırken peşin olarak yatırılan 59,30-TL harcı mahsubu ile bakiye 21,40-TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,



3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,



4-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,



5-HMK'nın 333/1 maddesi ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 207. maddesi gereğince, karar kesinleştiğinde gider avansından kullanılmayan kısmın yazı işleri müdürü tarafından ilgilisi hesap numarası bildirmiş ise, hesabına aktarılmasına; aksi halde, masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adrese ödemeli olarak gönderilerek iadesinin sağlanmasına, Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Van Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 04/10/2022

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Basın No: ILN01881491