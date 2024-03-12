T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/105 Esas
DAVALILAR : 1- GÜL-BA GIDA TEMİZLİK YEMEK HİZMETLERİ ZİRAİ İLAÇLAMA OTOMASYON İNŞAAT SPOR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Ön İnceleme Duruşma Günü: 16/05/2024 tarih, saat:10:00 Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecekbelgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi taktirdeo delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, hususu ilanen tebliğ olunur. 06/03/2024
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Basın No: ILN01998562