T.C. MALATYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/751

Karar No : 2024/595

Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı dosyasında Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan 11/11/2024 tarihli ilamı ile mahkememizin görevsizliğine karar verilen Ayman ve Sultan oğlu 14/09/1998 Aleppo doğumlu 99829346628 T.C. kimlik numaralı Mohamad Hannan'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

HÜKÜM ÖZETİ :

1-Her ne kadar; sanıklar Aşkın Büke ve Mohamad Hannan hakkında isnat edilen eylemin; TCK'nın 158/1-f maddesinde düzenlenen "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğu dikkate alınarak; mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

TCK'nın 158/1-f maddesi kapsamında "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılama yapmak üzere dosyanın NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

Dair; iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkememize sunulacak bir dilekçeyle ya da tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Malatya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz konun yoluna başvurabileceği,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanan bir gazetede ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İHTAR OLUNUR. 10/12/2025

