T.C. MALATYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No : 2021/552

Karar No : 2022/1284

Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı dosyasında müşteki Mustafa Öcel'e karşı işlediği sübut bulan Basit Tehdit ve Hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilen Hacı ve Şerife oğlu, 12/10/1973 Gölbaşı doğumlu Hüseyin Coşkun'un tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

HÜKÜM ÖZETİ :

1-Sanık Hüseyin Coşkun'un, müşteki Mustafa Öcel'e yönelik basit tehdit suçunu işlediği sübuta erdiğinden, 5237 Sayılı TCK'nın 106/1-2.cümle, 29/1, 62/1,CMK'nın 251/3 maddesi gereğince 13 Gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2-Sanık Hüseyin Coşkun'un, müşteki Mustafa Öcel'e yönelik hakaret suçunu işlediği sübuta erdiğinden, 5237 Sayılı TCK'nın 125/1, 43/1, 129/1, 62/1,CMK'nın 251/3 maddesigereğince1 Ay 22 Gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3-Her iki suç yönünden, ayrı ayrı TCK'nın 58/6,7 maddesi gereğince (2.kez olmasına rağmen kazanılmış hakkı gözetilerek 1.kez) mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, mükerrir sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, TCK'nın 53/1-2-3 fıkrasının uygulanmasına,

Dair; iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindemahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, tutukluluk halinin olması durumunda ise bulunulan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile karara karşı itiraz edebileceği, itiraz edilmesi halinde; CMK'nın 251/3. Md. gereğince uygulanan 1/4 oranındaki indirimin korunmayacağı, sanık dışındaki diğer kişiler tarafından karara itiraz edilmesi halinde CMK'nın 251/3. md. gereğince uygulanan 1/4 oranındaki indirimin korunacağı, itiraz edilmesi halinde duruşma açılacağı, genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı ve tarafların gelmemesi halinde yokluklarında karar verilebileceği, karara itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanan bir gazetede ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İHTAR OLUNUR. 22/02/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01992817