T.C. MALATYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya No : 2022/246

Karar No : 2022/1041

Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı dosyasında basit yaralama suçundan 22/11/2022 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nun 37/1 md. delaletiyle TCK'nın 86/2, 86/3-e, 62/1, 7188 Sayılı Kanun İle değişik 5271 Sayılı CMK'nın 251/3, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince 2.240,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı CMK'nın 231/5,6,8,10,11 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Ahmad ve Jamele oğlu 01/01/1999 Rakka doğumlu İsa El İsa'nın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

HÜKÜM ÖZETİ :

1-Sanık İsa El İsa'nın, mağdur Rageb Taha Omer Osman'a yönelik basit yaralama suçunu işlediği sübuta erdiğinden, 5237 Sayılı TCK'nun 37/1 md. delaletiyle TCK'nın 86/2, 86/3-e, 62/1, 7188 Sayılı Kanun ile değişik 5271 Sayılı CMK'nın 251/3, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince 2.240,00 TLadli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı CMK'nın 231/5,6,8,10,11 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

Dair; iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindemahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, tutukluluk halinin olması durumunda ise bulunulan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile karara karşı itiraz edebileceği, itiraz edilmesi halinde; CMK'nın 251/3. Md. gereğince uygulanan 1/4 oranındaki indirimin korunmayacağı, sanık dışındaki diğer kişiler tarafından karara itiraz edilmesi halinde CMK'nın 251/3. md. gereğince uygulanan 1/4 oranındaki indirimin korunacağı, itiraz edilmesi halinde duruşma açılacağı, genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı ve tarafların gelmemesi halinde yokluklarında karar verilebileceği, karara itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanan bir gazetede ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İHTAR OLUNUR. 23/01/2024

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Basın No: ILN01973189