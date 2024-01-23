T.C. MALATYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No : 2021/344

KararNo : 2023/73



Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı dosyasında kasten yaralama suçundan 26/01/2023 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nun 86/1, 29/1, 62/1, 58/6-7, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına; hakaret suçundan TCK'nın 73/4 ve CMK'nın 223/8 maddesi gereğince kamu davasının düşmesine karar verilen Halef ve Revzete oğlu 05/05/1994 Batman doğumlu Hüsnü YILDIRIM'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

HÜKÜM ÖZETİ :

1-Sanık Hüsnü YILDIRIM'ın, 5237 Sayılı TCK'nun 86/1, 29/1, 62/1, 58/6-7, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına

2-Sanık Hüsnü YILDIRIM hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasınınTCK'nın 73/4 ve CMK'nın 223/8 maddesi gereğince düşmesine

Dair; iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, tutukluluk halinin olması durumunda ise bulunulan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile karara karşı istinaf başvurusunda bulunabileceği

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanan bir gazetede ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İHTAR OLUNUR. 17/01/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01971104