T.C. MALATYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

Dosya No : 2025/41 Esas

Karar No : 2025/227 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Sahib ve Sema oğlu, 29/10/1997 Ucar doğumlu, (TC NO: 99212341810 ) müşteki Sarkhan NURIYEV tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılarak mahkememiz gerekçeli kararının ve sanık Kadir BARLAS istinaf dilekçenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 14.05.2025 tarih 2025/41 Esas ve 2025/227 Karar sayılı kararıyla Dolandırıcılık suçundan sanık Musa YILMAZ hakkında TCK158/1-f md gereğince BERAAT, diğer sanık Kadri BARLAS hakkında 5237 S. TCK ' nun 158/1-f,15/1-son md gereğince2 Yıl Hapis ve 240,00 TL Adli Para Cezası kararı verildiği, sanık Kadri BARLAS karara karşı istinaf talebinde bulunmuştur.

İş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Müşteki Sarkhan NURIYEV Beraat kararına karşı istinaf, mahkumiyet kararına karşı istinaf ve istinafa cevabı mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması yada bulunduğu yer Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, kanun yoluna başvurulmadığı takdirde Beraat kararının kesinleşeceği hususlarına ilişkin gerekçeli karar ve istinaf dilekçenin müşteki Sarkhan NURIYEV ' e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 03/11/2026

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Basın No: ILN02585673