T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/197 Esas

03/06/2024

İ L A N

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Dava konusuedilen; Malatya İli Battalgazi İlçesi Hisartepe Mahallesinde bulunan ekli krokide A harfi ile gösterilen 8.189,18 m²de bulunan taşınmaz ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;

Davacı Davalı Dava: OSMAN KİYCAK

NURETTİN AKYURT(Asli Müdahil) 1-HAZİNE

2-MALATYA BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ

3-BATTALGAZİ BELEDİYESİ Tapu İptali ve Tescil

(İmar İhyaya Dayalı)

Davacılar, dava konusu olan taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacılar adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.

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Basın No: ILN02067078