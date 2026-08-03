T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/1298 Esas
16.06.2026
GAİPLİK İLANI
Elazığ ili, Ağın İlçesi, Saraycık Mah/Köy, Cilt no:25, Hane no:11 Bsn no: 39'da nüfusa kayıtlı Osman ve Emine'den olma, 01/08/1950 Saraycık doğumlu, 43036074478 T.C kimlik numaralı Ali Rıza Ağgedik'ten 1987 yılından beri haber alınamadığı, kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,
Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin2024/1298 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02521194