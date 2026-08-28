T.C. MALATYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N



ESAS SAYISI : 2025/5 Ort. Gid. Satış

: HİSSEDARLAR

1-ÖZER ÖZBEK TC: -TC: 436*****848 ,(M***T, K***Toğlu ** ** 1977 doğumlu) - NEİSSESTRASSE 14, 50765 KÖLN/ALMANYA

2-AHMET ÖZBEK -TC: 436*****774,(M***T, K***Toğlu ** ** 1975 doğumlu) ATATÜRK MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. VOLKAN İST SİTESİ B7 BLOK D 5 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

Davacı MEHMET TOSUN -TC:406*****556 tarafından davalılar aleyhine açılan ilişkin davanın yapılan yargılamasının Gerekçeli kararı gereğinde; Malatya Battalgazi ilçesi Ucbağlar Mah. 2114 ada 30 parsel sayılı taşınmazın açık arttırma usulü satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş olup, 14/10/2025 tarihinde kesinleştiği,

Kesinleşme Sonrası talep üzerine 2025/5 Or. Gid. Satış dosyasına kaydı yapılarak satış işlemlerine başlanıldığı, adı geçen aşınmazın kıymet takdiri tebliğ işlemleri sonrasında 12.385.650,00 TL olarak belirlenen Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağının tebliğ aşamasına geçildiği,

HİSSEDAR AHMET ÖZBEK'e gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup iş bu Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağının haberdar olması halinde dosyaya bizzat beyanda bulunması yada tebliğe yarar adres bildirmesi, bunları yapmadığı, takdirde kendini dosyada bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde satış dosyasına konu taşınmaza ilişkin olarak hazırlanan Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağının tebliğinin yerine geçmek ve kain olmak üzere ilan olunur.

HİSSEDAR ÖZER ÖZBEK'e gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup iş bu Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağının haberdar olması halinde dosyaya bizzat beyanda bulunması yada tebliğe yarar adres bildirmesi, bunları yapmadığı, takdirde kendini dosyada bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde satış dosyasına konu taşınmaza ilişkin olarak hazırlanan Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağının tebliğinin yerine geçmek ve kain olmak üzere ilan olunur. 25/08/2026

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Basın No: ILN02536506