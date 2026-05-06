T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından davalı Mustafa Olacan adına tapuda Malatya ili Battalgazi ilçesi Tokluca Mahallesi 593 nolu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/135 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.04.2026
Basın No: ILN02460949