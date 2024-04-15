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Resmi İlanlar T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-04-15 00:00:00 -

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/119 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu Malatya ili Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 135 ada 6 parsel sayılı taşınmaz Cumhurbaşkanlığı'nın 24.02.2023 tarih ve 126 sayılı kararnamesi ile kamulaştırılmıştır. Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/119 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/04/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02016401