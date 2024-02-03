T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Davalılar, Ali Yılmaz Sekman, Bedriye Sekman, Engin Sekman, Hakan Sekman, Ramazan Sekman, Saime Sekman, Suat Sekman, Yasemin Toktaş, Zekiye Yıldız Sağlam arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu, Malatya İli Battalgazi İlçesi Dernek Mahallesi 6442 ada 8 (eski 5104 ada 14 nolu taşınmazın davalılar Ali Yılmaz Sekman, Bedriye Sekman, Engin Sekman, Hakan Sekman, Ramazan Sekman, Saime Sekman, Suat Sekman, Yasemin Toktaş, Zekiye Yıldız Sağlam adına tapuda kayıtlı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/388 esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, duruşması 15/02/2024 günü saat 11:05'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/12/2023
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Basın No: ILN01977441