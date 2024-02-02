T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Davalılar, Ayşe Tohma, Basri Kayhan, Faruk Kayhan, Galip Kayhan, Pakize Kayhan, Remziye Kaplan, Selahattin Kayhan, Temur Kayhan arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma (bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu, Malatya İli Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği Mahallesi 5491 ada 7 nolu taşınmazın davalılar Ayşe Tohma, Basri Kayhan, Faruk Kayhan, Galip Kayhan, Pakize Kayhan, Remziye Kaplan, Selahattin Kayhan, Temur Kayhan adına tapuda kayıtlı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/382 esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, duruşması 09/02/2024 günü saat 11:05'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/12/2023
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Basın No: ILN01977448