T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, KADİR İNAL, LEVENT GELEGEN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi Kırkpınar Mahallesi 429 nolu parsel sayılı taşınmazın; TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca;davalılar Kadir İnal (T.C.:30071109708) ve Levent Gelegen (T.C.:12029724232) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/595 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023
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Basın No: ILN01879545