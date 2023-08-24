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Resmi İlanlar T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-08-24 00:01:00 -

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/595 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, KADİR İNAL, LEVENT GELEGEN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi Kırkpınar Mahallesi 429 nolu parsel sayılı taşınmazın; TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca;davalılar Kadir İnal (T.C.:30071109708) ve Levent Gelegen (T.C.:12029724232) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/595 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01879545