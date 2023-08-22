T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, OSMAN ASLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Yazıhanİlçesi Hamidiye Mahallesi 151 ada 2 nolu parsel sayılı taşınmazın; TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca;Davalı , OSMAN ASLAN (T.C.:18776505582)adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/601 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023
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Basın No: ILN01879639