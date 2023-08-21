T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/619 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı , Tedaş Genel Müdürlüğü ile Davalılar , Gülay Genç, Kadir Kılınç, Lütfiye Kılınç, Mehmet Kılınç, Nefise Gültekin, Nuray Günay arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



Dava konusu Malatya ili Yazıhan İlçesi Hamidiye Mahallesi 126 ada 5 nolu parsel sayılı taşınmazın; TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca; davalılar Gülay Genç (T.C.:58630162292), Kadir Kılınç (T.C.:20483441466), Lütfiye Kılınç (T.C.:33719007640), Nefise Gültekin(41350745920), Nuray Günay (T.C.:46213590808) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/619 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023

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Basın No: ILN01879388