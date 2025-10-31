T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/392 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından davalı Mahmut Çolakoğlu aleyhine tapuda adına Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 136 ada 13 nolu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/392 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.10.2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02323087