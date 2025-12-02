T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/466 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davalılar Bayram Öncel, Bedriye Öncel, Bedriye Öncel, Cumali Öncel, Faik Öncel, Fatma Dinçer, Fikret Öncel, Hüseyin Öncel, İbrahim Öncel, Kadir Öncel, Mehmet Öncel, Mekpul Onay, Muharrem Öncel, Nadire Dinçer, Recep Gür, Remziye Yağmur, Sultan Övüt, Zeki Öncel adına tapuda kayıtlı Malatya ili Battalgazi ilçesi Balıkdere Mahallesi 114 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TEİAŞ tarafından mahkememizin 2025/466 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.11.2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02347866