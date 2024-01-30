T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-01-30 00:00:00 -
T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/17 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Malatya ili Battalgazi ilçesi Hatunsuyu mahallesi 534 ada 1 parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/17 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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Basın No: ILN01974018