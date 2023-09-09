T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/260 Esas

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Dava konusu 121 ada 10 nolu parsel içinde A harfi ile gösterilen 34.872,57 m²'lik yerin D harfi ile gösterilen 14.075,00 m²'lik E harfi ile gösterilen 23.551,93m²'lik K harfi ile gösterilen 6.355,33 m²'lik yerin G Harfi ile gösterilen 8.098,69 m²'lik yerin, H harfi ile gösterilen 19.386,00 m²'lik yerin K harfi ile gösterilen 1.320,36 m²'lik yerlere ilişkin tapu iptali ve tescil davası açılmış olup, söz konusu yerler ile ilgi ve alakası olanların ilan tarihinden itibaren Üç Ay içerisinde mahkememizin 2022/260 esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01888323