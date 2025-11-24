T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ESAS NO : 2025/358 Esas
İLAN
Davalı Hasan Özdoğan'a ait Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce mahallesi 142 ada 24 parsel sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/358 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02340554