T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/437 Esas
İLAN
Davalı Eralp Hüseyin Altun'ait Yeşilyurt İkizce 136/10 parsel TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/437 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR
