  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/437 Esas
 
İLAN

Davalı Eralp Hüseyin Altun'ait Yeşilyurt İkizce 136/10 parsel TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/437 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No: ILN02342960