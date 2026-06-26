T.C. MALATYA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/712 Esas

19.06.2026

Konu : İLAN

İLANDIR

Davacı , NİHAT KAYA ile Davalılar , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Malatya ili, Yazıhan ilçesi, Akyazı Mahallesi, 101 Ada 20 Parsel sayılı taşınmazı 20 yıldır kullandığı ve taşınmazın zilyetlik nedeni ile 49351486224 - NİHAT KAYA tarafından tescili talep edildiğinden taşınmaz üzerinde hak iddia eden özel ve tüzel kişilerin 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları lüzuma binaen ilan olunur.

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Basın No: ILN02496338