T.C. MALATYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/80 Esas

Davalı Suriye Uyruklu Kimlik No: 99046941620, MUHAMMED ve AYMUŞTAN 'den olma, 1988 doğumlu, NARİN HAMU, Mahkememizce mernis adresine tebligat yapılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ve adresinin belliği olmadığı anlaşıldığından bilirkişi bilirkişi raporunun ve bedel arttırım dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Islah dilekçesine karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız tarafınıza tebliğ ve ihtar olunur.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

