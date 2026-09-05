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Resmi İlanlar T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/784 Esas
02.09.2026
GAİPLİK İLANI

Malatya ili Battalgazi ilçesi, Beydağı mah./ köynüfusa kayıtlı 126 *****258 T.C. kimlik nolu ABUZER KOÇ'dan 33 yıldır haber alınamadığı, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,

Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı olan kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2026/784 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02542287