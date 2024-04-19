T.C. MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı, VAHAP GENÇER ile Davalı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu: Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Hatunsuyu ile Çarmuzu mahallesi arasında kain, doğusu kadastro harici taşlık ve Çarmuzu mahallesi, 823 ada, 2 parsel, batısı kadastro harici taşlık ve Çarmuzu mahallesi, 821 ada, 14 parsel, kuzeyi kadastro harici taşlık ve Hatunsuyu mahallesi, 626 ada, 7 parsel güneyi harici taşlık olan yaklaşık 750 m2 taşınmazın Hazine adına olan tapu kaydının iptali ile imar ihyaya dayalı zilliyetlik nedeniyle VAHAP GENÇER TC:16838563426 tescili talep edilmiş olduğundan, bu yerle ilgi ve alakası olanların ilan tarihinden itibaren ÜÇ AY içerisinde mahkememizin 2023/224 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.
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Basın No: ILN02018933