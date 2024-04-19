T.C. MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/224 Esas

23/01/2024

Konu : İlan hk.

İLAN

Davacı, VAHAP GENÇER ile Davalı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu: Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Hatunsuyu ile Çarmuzu mahallesi arasında kain, doğusu kadastro harici taşlık ve Çarmuzu mahallesi, 823 ada, 2 parsel, batısı kadastro harici taşlık ve Çarmuzu mahallesi, 821 ada, 14 parsel, kuzeyi kadastro harici taşlık ve Hatunsuyu mahallesi, 626 ada, 7 parsel güneyi harici taşlık olan yaklaşık 750 m2 taşınmazın Hazine adına olan tapu kaydının iptali ile imar ihyaya dayalı zilliyetlik nedeniyle VAHAP GENÇER TC:16838563426 tescili talep edilmiş olduğundan, bu yerle ilgi ve alakası olanların ilan tarihinden itibaren ÜÇ AY içerisinde mahkememizin 2023/224 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

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Basın No: ILN02018933