T.C. MAÇKA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2023/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Maçka İlçe, ALATAŞ Mahalle/Köy, 113 Ada, 26 Parsel, Trabzon İl, Maçka İlçe, ALATAŞ Mahalle/Köy, 113 Ada, 26 Parsel, İmar durumu: emsal: 0,40'ı aşmamak üzere, parseldeki toplam yapı sayısı (mevcut veya eski yapılar dahil) hiçbir koşulda 3 adetten fazla olmamak ve izin verilebilecek yapıların herbirinin bina yüksekliği Hmax: 7,50 m (2 kat), toplam inşaat alanı 250,00 m2 yi geçmeyecek ve kamuya ait yollardan 5,00 metre, komşu parsellerden 3,00 metre çekme mesafelerini sağlayacak şekilde yapılaşma şartlarını taşımakta,Mahalle yoluna cephesi var, eğimli, sosyal, kültürel, kamusal ve ekonomik alanlara uzak. Trabzon- Gümüşhane karayoluna kuş uçuşu yaklaşık 4,50 km, İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 6,65 km mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanır. üzerinde 1 adet yapı var, Bu yapı bina olup, bodrum, zemin ve normal kattan oluşmaktadır. Yapının ortak alanlarından çatısı ve çatı örtüsü yapılmıştır. Yığma Kargir tarzda yapılmış olan bodrum katın alanı 35,00 m2 olup, iç ve dış duvarları yapılmıştır. bodrum kat % 50 tamamlanma seviyesinde, Yığma Kargir tarzda yapılmış olan zemin katın alanı 80,00 m2 olup, iç ve dış duvarları yapılmıştır. Bu nedenle zemin katın tamamlanma seviyesi % 50'dir. Normal katın alanı 100,00 m2 olup, iç ve dış duvarları yapılmıştır. normal katın tamamlanma seviyesi % 50'dir. Binanın bodrum katının yıpranma payı % 70, zemin katının yıpranma payı % 35, normal katının yıpranma payı %6'dır.Tüm katlar ayrı girişe sahip, tamamlanmadığı için ısınma şekli belirsiz. üzerindeki yapının imara aykırı olduğuna dair 26.05.2021 tarihli şerh tapu kaydında mevcuttur. ayrıntı için belediye ile önceden görüşülmesi uygun olacaktır.

Adresi : Maçka İlçesi Alataş Mahallesi Maçka / TRABZON, Yüzölçümü : 5.787,62 m2

Kıymeti : 3.248.920,00 TL, KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibi.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02048334