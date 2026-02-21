T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/480

KARAR NO : 2025/766

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16.10.2025 tarihli ilamı ile 86/2, 86/3-e maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Mehmet ve Firdevs 06.07.2006 Hatay doğumlu, Döne ZİTTO tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar ve müşteki sanık Bekir Çelik'in istinaf başvurusu kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında müşteki sanık Bekir Çelik'e yönelik TCK nın 37/1 delaletiyle 86/2., 86/3-e maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş, sanık Bekir Çelik 17.11.2025 tarihinde mahkememiz kararını istinaf etmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren de 2 haftalık yasal süre içeresinde MAHKEMEMİZ İTİRAZ KANUN YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu müşteki sanık DÖNE ZİTTO'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18.02.2026

Basın No: ILN02405369