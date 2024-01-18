T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/218

KARAR NO : 2023/620

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 31.10.2023 tarihli ilamı ile 86/2, 86/3-b, 62/1, CMK 251. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Beıshebaı ve Zhumabubu kızı, 21.09.1981 Kırgizistan doğumlu, BAKTYGUL KAPAROVA'nın tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.



Sanık hakkında TCK nın 86/2. Maddesi uyarınca 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE, bu suçu Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda olan mağdureye karşı işlenmiş olduğundan TCK nın 86/3-b maddesi gereğince yarı oranında arttırılarak 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA verilen para cezasının sanığın suç tarihlerindeki adli sicil kaydı, yargılama sırasındaki iyi hali nedeniyle bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaate varılmakla HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA karar verildiği,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içeresinde MAHKEMEMİZE İTİRAZ KANUN YOLU AÇIK olmak üzere, belirtilen şekilde ve süresinde itiraz kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık BAKTYGUL KAPAROVA'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09.01.2024

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Basın No: ILN01967747