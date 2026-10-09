T.C. LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2026/343

KARAR NO : 2026/415

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30.04.2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 191/1, 191/4 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Açıklanmasına Yer Olmadığına ilişkin verilen karar Nurettin ve Rabiye kızı, 31.07.1993 Lüleburgaz doğumlu Demet SEPETÇİ tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında TCK nın 191/1., 191/4. maddesi gereğince mahkememizce verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ, AÇIKLANMASINA YER OLMADIĞINA,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 15 günlük yasal süre içeresinde MAHKEMEMİZ İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık DEMET SEPETÇİ'ye tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05.10.2026

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Basın No: ILN02564855