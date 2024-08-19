T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-08-19 00:00:00 -
T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/300 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ LÜLEBURGAZ İLÇESİ TABAT KÖYÜ
MEVKİİ : Çayırlık Koru Boyu Bayır Altı Mevkii
ADA NO : 188 ada
PARSEL NO : 8
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 2804 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEÇKİN ÇETİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/300 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/08/2024
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Basın No: ILN02077960