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Resmi İlanlar T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-08-19 00:00:00 -

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/300 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ İLİ LÜLEBURGAZ İLÇESİ TABAT KÖYÜ

MEVKİİ : Çayırlık Koru Boyu Bayır Altı Mevkii

ADA NO : 188 ada

PARSEL NO : 8

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 2804 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEÇKİN ÇETİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/300 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/08/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02077960