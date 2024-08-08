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Resmi İlanlar T.C. LİCE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Resmi İlanlar

T.C. LİCE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeniakit Publisher
2024-08-08 00:00:00 -

T.C. LİCE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/112 Esas

DAVALI : HATİCE AYÇİÇEK (41224101296 T.C. Kimlik Numaralı)

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/09/2024 günü saat 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 04/07/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02073332