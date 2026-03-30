T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/53 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Umurbey Beldesi Çiloğlu Kuyusu Mevkii 303 ada 95 parsel tapuda Bağ vasfında olup 8.176,99m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 1-2 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, tapu kaydında bağ yazmakta ise de taşınmaz üzerinde meyve ağaçlarının bulunduğu, meyve bahçesi vasfında olduğu, koleksiyon bahçe şeklinde tesis edilmiş olan meyve bahçesinde şeftali ağırlıklı olmak üzere trabzon hurması, muşmula, erik ve kiraz ağaçlarının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle dikili tarım arazisi (SDT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir.

Adresi : Umurbey Beldesi Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 8.176,99 m2

İmar Durumu :Umurbey Belediye Başkanlığı, Fen ve İmar Servisi yetkilileri ile yapılan görüşmede şifahi olarak alınan bilgilerde; "taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer almadığı" belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" ve "Parsel Umurbey Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması durumunda 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" beyanlarının bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:59

26/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

