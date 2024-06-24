T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/239 Esas
29/05/2024
Konu : Gaiplik ilanı
Davacı Hazine ile Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen tensip ara kararı gereğince;
Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 309 ada 69 parsel no.lu taşınmazın hissedarlarından Nurettin Kenderli'nın gaipliğe karar verilmesi talep edilmiş olduğundan,
Nurettin Kenderli'nın Gaipliğine ve adı geçen adına Halkbankası Çanakkale Şubesi AK007126 numaralı vadeli hesapta bulunan tutarın Hazine'ye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla,
Yukarıda yazılı bulunan hissedar Nurettin Kenderli'nın açık kimlik ve açık adresi bulunamadığından bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların yukarıda esas nosu yazılı bulunan dosyamıza 6 ay içerisinde müracaat etmeleri M.K nun 33.maddesi gereğince ilan olunur.
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Basın No: ILN02050178