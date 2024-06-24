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Resmi İlanlar T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-24 00:01:00 -

T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/239 Esas

29/05/2024

Konu : Gaiplik ilanı

     Davacı Hazine ile Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen tensip ara kararı gereğince;

     Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 309 ada 69 parsel no.lu taşınmazın hissedarlarından Nurettin Kenderli'nın gaipliğe karar verilmesi talep edilmiş olduğundan,

     Nurettin Kenderli'nın Gaipliğine ve adı geçen adına Halkbankası Çanakkale Şubesi AK007126 numaralı vadeli hesapta bulunan tutarın Hazine'ye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla,

     Yukarıda yazılı bulunan hissedar Nurettin Kenderli'nın açık kimlik ve açık adresi bulunamadığından bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların yukarıda esas nosu yazılı bulunan dosyamıza 6 ay içerisinde müracaat etmeleri M.K nun 33.maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02050178